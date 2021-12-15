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Новости > Киевские храмы передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн

Киевские храмы передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн

Александра Кудрявцева
15.12.21 20:25
68
Киевские храмы передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн
Главное: Храмы Киевской епархии Украинской Православной Церкви в течение 2021 года собрали и передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.
 
«С 27 июля по 1 августа в Киевской области по нашему благословению состоялся III Всеукраинский молодежный православный фестиваль „Ортофест“. В этом году участниками фестиваля стали 420 человек в возрасте от 16 до 35 лет», — рассказал Предстоятель УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий добавил, что духовенством Голосеевского благочиния также был организован и проведен детский лагерь — Православные скауты Украины для 220 участников и летний детский лагерь (250 участников) и два спортивно-оздоровительных лагеря.
 
30 августа перед началом нового учебного года епископ Белогородский Сильвестр совершил молебен для детей из многодетных и нуждающихся семей, среди которых были и семьи из нашей епархии, и вручил детям школьные рюкзаки и принадлежности. Ежегодно акцию «Рюкзачок милосердия» организовывает Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.
 
В храмах Голосеевского благочиния в седьмой раз состоялась ежегодная благотворительная акция: «Иметь жизнь: от Богородицы преждевременно рождённым младенцам», целью которой был сбор средств на приобретение настольного портативного пульсоксиметра в отделение интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей для детской клиники «Охматдет». 16 ноября состоялась официальная передача приобретенного автоматизированного электронного медоборудования, стоимостью 58 тысяч гривен.
 
15 февраля, на праздник Сретения Господня, приходом преподобного Федора Освященного была проведена акция «Стретенская свеча», во время которой совместно с другими храмами Киева было собрано более 30 тысяч гривен и передано на нужды детского онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы.
 
Предстоятель УПЦ отметил, что в течение года приходы Киева оказали благотворительную помощь на сумму более 2 миллионов 260 тысяч гривен. А проектом «Наша Лепта» на благотворительные цели было направлено более 120 тысяч гривен, в том числе и на поддержку религиозных общин УПЦ, потерявших свои храмы во время рейдерских захватов.
 
В этом году во всех благочиниях епархии были проведены благотворительные акции ко Дню Святой Пасхи, Рождеству Христову, Дню Победы, Международному дню защиты детей, Дню донора.
 
«Духовенство столицы осуществляет духовную опеку и оказывает материальную помощь социальным, медицинским и другим учреждениям, среди которых: 30 реабилитационных центров и детских домов; 15 гериатрических центров — домов престарелых; 8 специализированных учебных заведений; свыше 10 больниц; 5 исправительных колоний. Помощь оказывается продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и деньгами», — сказал архипастырь.
 
15 храмов столицы организовывают раздачу горячих обедов и продуктовых наборов нуждающимся. Таким образом, более 220 человек ежедневно и 470 человек раз в неделю имеют возможность бесплатно обедать при храмах. На многих приходах поддерживается хорошая инициатива по сбору вещей для малообеспеченных слоев населения, благодаря которым ежедневно нуждающиеся, бездомные могут получить одежду и обувь.
 
В рамках деятельности международной гуманитарной миссии «Милосердие без границ» духовенство Оболонского благочиния регулярно направляет гуманитарную помощь женщинам, детям и пожилым людям, проживающим в так называемой серой зоне Донбасса. А также материально поддерживают более 150 приходов Украинской Православной Церкви вдоль линии военного конфликта.
 
«Такой жертвенный труд в нелегкое время возможен только при поддержке верующих, благотворителей и самоотверженном труде. Миряне, смотря на труды, всегда будут отзываться своей помощью и поддержкой. Ведь верующее сердце не может оставаться в стороне от чужой беды», — заключил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2021 году.
 

Тэги: Киев, благотворительность, УПЦ

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