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Новости > Под Киевом откроют новогодний «Город сказок»

Под Киевом откроют новогодний «Город сказок»

Автор: «Фраза»
15.12.21 18:28
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Под Киевом откроют новогодний «Город сказок»

18 и 19 декабря Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на открытие новогодней программы «Зимняя сказка» для детей и взрослых, которая продлится до праздника Крещения 19 января. 19 декабря, в канун Дня Святого Николая, жители Княжества зовут на встречу с этим добрым и всеми любимым Святым. Гостей ждет шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях, средневековые забавы, горячие напитки и блюда с костра, праздничные фотозоны, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

В эти предпраздничные дни жители Древнего Киева приглашают совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

Уже в эти выходные 18 и 19 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На нем соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины и устроят сказочную новогоднюю феерию.

В Главной резиденции Нового Года гости встретятся с добрым дедушкой-волшебником, положат письмо в Волшебный ларец исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями. Главная сказочная резиденция будет открыта для посетителей каждый день до 9 января.
Изюминкой программы 18 и 19 декабря станет интерактивный спектакль-мюзикл со спецэффектами и огнями, в котором вместе с людьми, актерами-каскадерами, примут участие лошади редких древних пород. Музыкальное представление по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет интересным и детям, и взрослым.

И не важно, какая погода будет за окном, ведь никто в Древнем Киеве не замерзнет. Жители Княжества зажгут костры и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра на средневековой кухне и в теплой Княжеской корчме.

Древний Киев богат на чудеса! И одно из них — живая коллекция лошадей уникальных исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость Княжества сможет подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом, в экипаже или даже в санях.

Здесь каждый найдет занятие по душе. Можно прогуляться улочками средневекового города, увидеть усадьбы древних киевлян, посетить музеи и экспозиции, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». В Княжеской костюмерной можно облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию в них. А потом — зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы в подарок родным и друзьям.

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь древнекиевские повара попотчуют гостей напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто захочет продлить свою «Зимнюю сказку» еще на день, есть возможность остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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