Стали известны новые правила въезда в Польшу для украинцев

Главное: Граждане, прибывающие в Польшу, с 15 декабря кроме сертификата о вакцинации должны предоставить также негативные результаты теста на польском или английском языке.

Детали: С 15 декабря вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза, в том числе и Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан.

Это требование не касается учеников, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, опекунов, сопровождающих их, детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

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