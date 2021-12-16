Названы необычные симптомы штамма Омикрон

Главное: Выявлены странные симптомы штамма Омикрон. Это боли в пояснице и першение в горле.

Детали: Исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР Discovery Health доктор Райан Ноах поведал о необычных симптомах штамма коронавируса Омикрон. Стоит отметить, что в этой стране данный вариант заразы уже стал доминирующим.

Эксперт сообщил, что у больных наблюдаются боли в пояснице и першение в горле.

Уточняется, что такие пациенты на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили штамм Дельта.

Всего было проанализировано 78 тысяч случаев болезни.

В докладе отмечается: «Чаще всего заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен».

Резюмруется: «Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания».

В тему: Ученые выяснили о штамме Омикрон кое-что катастрофическое.