Конфликт двух пенсионеров на Центральном рынке в Харькове закончился стрельбой

Главное: В результате стрельбы в Харькове в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63 и 57 лет.

Детали: Сегодня в районе полудня в полицию поступила информация о драке мужчин и стрельбе возле станции метрополитена «Центральный рынок». Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63 и 57 лет.

Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту, у стрелявшего есть рана на лице, он в состоянии опьянения, а у 57-летнего мужчины — ушибленная рана голени от выстрела из травматического оружия. От госпитализации мужчина отказался.

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