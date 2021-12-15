На Буковине патрульные остановили относительно мертвого водителя

Главное: Водителя Range Rover со смертельной дозой алкоголя в крови остановили патрульные полицейские на улице Русской в Черновцах.

Детали: 14 декабря в Черновцах патрульные остановили автомобиль Range Rover. Как сообщается на официальной странице полиции Черновицкой области в Facebook, в ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения.

Тест на алкоголь показал впечатляющий результат — 5 промилле.

Патрульные напомнили, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, — 0,2 промилле. Более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 промилле — относительно смертельная доза.

На водителя составили протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Справка: Показатель промилле выражает содержание тысячной доли одного вещества в другом. В данном случае промилле показывает, сколько грамм алкоголя содержится в крови человека. По подсчетам специалистов, смертельным является показатель в 5 промилле и более. Это означает, что в одном литре крови человека содержится 5 г алкоголя. При этом подразумевается, что в крови находится вещество, по крепости превышающее медицинский спирт. На полное отсутствие алкогольного влияния указывает содержание менее 0,5 промилле.

В тему: В тему: 21 января 2019 года в с. Белогородка Киевской области патрульные полицейские остановили автомобиль Renault, тест на содержание алкоголя в крови водителя которого определил наличие 5 промилле.

В ночь на 25 января 2021 года в Киеве патрульные полицейские остановили водителя, показатель алкоголя в крови которого превысил 5 промилле.