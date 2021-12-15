На обочине дороги на Днепропетровщине нашли тело военнослужащего, завернутое в ковер

Главное: В Новомосковске Днепропетровской области задержан 32-летний подозреваемый в убийстве военнослужащего. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения, после чего завернул тело в ковровое покрытие и вывез на обочину дороги.

Детали: В ночь с 11 на 12 декабря на съемной квартире в Днепра между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобиле за город.

13 декабря около 16 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха. На место происшествия была направлена​​следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 48-летний военнослужащий.

На следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства — 32-летнего коллегу по службе погибшего. Мужчину задержали.

В тему: В начале 2021 года двое военнослужащих забили до смерти своего сослуживца. О причинах их поступка ничего не известно, кроме того, что перед совершением преступления они совместно с пострадавшим распивали спиртные напитки.