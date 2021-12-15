«Уходить к чертовой матери и идиотов своих забирать»: Богдан дал Зеленскому совет

Главное: Экс-руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан считает, что главе государства следовало уходить с должности до разговора между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Теперь же, по его мнению, впереди у него «только пропасть».

Детали: Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан убежден, что президенту Владимиру Зеленскому «надо было уходить» еще до телефонного разговора лидеров США и России. В интервью «Гордону» он заявил, что дальше его ждет «катастрофа».

«Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии», — считает Богдан.

«Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать. К чертовой матери. Ехать за рубеж, получить письменные гарантии, пох$#р от кого, и жить. Все, не трогай эту страну... Но уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть», — заключил экс-чиновник, не уточнив, что он имеет ввиду.

В тему: 7 декабря 2021 года состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой он предупредил своего визави о том, что союзники отреагируют мощными «экономическими и другими мерами» в случае военной эскалации в Украине.

Через два дня он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.