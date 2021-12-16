Стало известно, дефицит какого витамина ведет к депрессии

Главное: Нехватка витамина В12 ведет к депрессии. Также она провоцирует анемию.

Детали: Ученые из Тринити-колледжа в Ирландии узнали о депрессии кое-что важное. Их цитирует издание British Journal of Nutrition.

Отмечается, что к ней приводит дефицит витамина В12. Особенно – в зрелом возрасте.

Эксперты отобрали 3 849 людей в возрасте от пятидесяти лет и старше: на протяжении четырех лет они отслеживали их психическое состояние и уровень витаминов В9 и В12 в крови.

В отчете сказано: «У людей с дефицитом витамина В12 вероятность развития депрессии оказалась выше на 51%. Связи с дефицитом В9 не наблюдалось».

Исследователи говорят, что нехватка витамина В12 также провоцирует анемию, повреждение защитной оболочки нервных волокон, ухудшение когнитивных функций.

Информируется: «Обогащение популярных продуктов питания, например, сухих завтраков, витамином В12 позволит снизить частоту депрессии и других проблем со здоровьем и у стариков, и у других слоев населения».

Для профилактики рекомендуется принимать и витаминные добавки.

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