Карантин в Украине продлится до середины весны

Главное: Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. На этот период все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Как сообщает LB.ua со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

«Все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанция остаются в силе», — рассказал глава правительства, напомнив, что уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса.

«В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения», — заключил премьер-министр.

При этом он напомнил, что с сегодняшнего дня Винницкая и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны карантина. В ней остаются еще 8 регионов Украины.

В тему: По прогнозу министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, уже к весне карантин в Украине может закончиться при условии, что граждане будут активно вакцинироваться.