В начале следующей недели в Украине заметно ухудшатся погодные условия

Главное: В следующий понедельник в Украине еще больше похолодает. Пойдет снег.

Детали: В начале следующей недели погода в Украине еще больше ухудшится. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 20 декабря.

Синоптики говорят, что большую часть территории нашей страны накроют снегопады.

Днем будет от 4 мороза до 5 тепла, а ночью прогнозируют от минус 5 до плюс 1.

В Киеве пойдет снег: днем и ночью ожидается мороз 1-3 градуса.

Карта погоды:

В тему: Непогода пронеслась по двум областям Украины – люди остались без электричества.