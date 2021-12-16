В начале следующей недели в Украине заметно ухудшатся погодные условия

Главное: В следующий понедельник в Украине еще больше похолодает. Пойдет снег.
Детали: В начале следующей недели погода в Украине еще больше ухудшится. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 20 декабря.
Синоптики говорят, что большую часть территории нашей страны накроют снегопады.
Днем будет от 4 мороза до 5 тепла, а ночью прогнозируют от минус 5 до плюс 1.
В Киеве пойдет снег: днем и ночью ожидается мороз 1-3 градуса.
Карта погоды:
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