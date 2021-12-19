Международный день помощи бедным: какой праздник отмечается 19 декабря 2021 года

Сегодня, 19 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день помощи бедным и тишины и День святителя Николая Чудотворца.

Международный день помощи бедным

Бедность значительной части населения мира, на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из главных проблем развитого общества. Поэтому, в экономически развитых странах считается важной и необходимой задачей оказывать поддержку малоимущим.

В 1995 году ООН принято решение объявить сегодняшнюю дату Международным днем помощи бедным. Эта идея появилась после очередной конференции по экономическому развитию, когда стало ясно, что современная ситуация в мире не согласуется с общепринятыми международными принципами и человеческими нравственными нормами.

В этот день мировая общественность старается активно привлечь внимание к проблемам тех, кто проживает в бедности. Ученые определяют бедность, как отсутствие материальных средств для полноценного и здорового существования.

День святителя Николая Чудотворца

Праздник отмечают как католики, так и православные христиане. Разница лишь в датах. Если католики отмечают этот день по григорианскому календарю 6 декабря, то православные миряне чтут Николая Чудотворца 19 декабря, основываясь на юлианском календаре.

Независимо от дня почитания святого, это торжество ждут дети во всем мире, ведь Николай Чудотворец обязательно принесет им подарок. Кто этот святой Прославившийся как угодник божий, Николай родился в 270 г н.э. в Патаре. В те годы это был самый богатый город Ликийского полуострова, который находится в Средиземном море.

Родители будущего святого были Нона и Феофан, которые жили в достатке и глубоко верили в Бога. Они не только воспитывали своего ребенка в христианском духе, но и сразу его окрестили, что в те времена было редкостью. Воспитание и уроки, преподанные мальчику родителями, убедили его в том, что самым страшным, что может случиться в человеческой жизни является совершение грехов и становление на сторону зла.

Оставшись без родителей едва справив совершеннолетие, юноша стал помогать нуждающимся. Одим из таких поступков стала помощь нуждающимся семьям. Одаривая несчастных оставшимся у него в наследство золотом, он старался остаться незамеченным. Однако горожане выследили Николая и, удивившись его скромности, искренности и бескорыстию избрали своим епископом. За свою жизнь угодник Божий совершил множество дел, которые далеко не все нам известны. В этом ему помогала удивительно сильная и ревностная вера. Святой Николай Чудотворец, один из немногих святых мирно окончил свой земной путь в IV в. н.э. До самой смерти он боролся с язычниками и разрушал жертвенники и капища, с яростью обличал еретиков, а также сжигал идолы и капища языческих богов.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Никола Зимний;

- День рождения линолеума;

- День адвокатуры Украины;

- День освобождения Гоа в Индии.