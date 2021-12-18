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Новости > Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года

Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года

Александр Панько
18.12.21 05:50
413
Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года

Сегодня, 18 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день мигранта и Саввин день.

Международный день мигранта

В 1990 году в этот дел в силу вступила конвенция о защите прав иммигрантов и их семей, а в 2000 году по решению ООН в календаре появился новый праздник.

По статистике каждый 35 человек по всей планете является иммигрантом, который покинул свою страну ради работы или лучшей жизни. Во многих случаях, поиски лучшей жизни заканчивались для людей плачевной ситуацией.

Сегодня по всему миру звучит призыв к помощи международным мигрантам, оказавшихся в беде в чужой стране. Стоит отметить, что этот день не является веселым и праздничным по определению. Он установлен для того, чтобы как можно чаще обращать внимание всего населения на серьезные проблемы связанные с миграцией. Не только организованные государственные ячейки могут помочь мигрантам: обычные граждане также способны повлиять на ситуацию с разных сторон, если будут с большим пониманием относиться к жизненным позициям чужестранцев.

Саввин день

Этот день исходит от церковного праздника праведного Саввы Освященного, умевшего исцелять молитвами. Он родился в пятом веке в Каппадокии, его родители веровали в Иисуса Христа, поэтому с ранних лет он стремился познать Бога.

Обучаясь при монастыре, Савва изучил Священное Писание, после чего избрал путь инока. Монах постоянно читал молитвы, обращенные к Господу, за что был награжден даром исцеления больных и бесноватых людей. Он мог творить чудеса, вызывая ливень в период засухи или восстанавливая родник под землей. Приходящие к монаху ученики выстроили церковь в пещере, где находился инок, а сам Савва создал Иерусалимский устав для палестинских монастырей.

В народе Саввин день был известен, как «продолжатель» Варвариных морозов. Как раз усиливался мороз, закрепляя ледяные переправы на речках. Люди в Саввин день старались не ходить в лес, потому как верили, что можно заблудиться или замерзнуть.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день арабского языка;

- Национальный день «Я люблю мед»;

- День жареного молочного поросёнка в США;

- Национальный день в Катаре.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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