«Мы на пороге каких-то страшных событий», – Богдан спрогнозировал будущее Зеленского

Главное: Экс-глава ОПУ в интервью Дмитрию Гордону рассказал о дисбалансах в экономике Украины, из-за которых президент Владимир Зеленский с большой долей вероятности досрочно покинет свой пост.

Детали: Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский с высокой долей вероятности уйдет с поста еще до официального завершения каденции. В интервью «Гордону» он заявил, что не видит «шансов ему усидеть».

«Дисбалансы катастрофические: бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные», — объяснил экс-чиновник, подчеркнув, что не знает, кто и каким образом сможет все это исправить после Зеленского.

«Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще... Мы даже не субъект, мы объект. Ты не понимаешь, по-дипломатически его троллят тем, что происходит. Что он сейчас будет выполнять? Какие Минские соглашения? Кто захочет это на себя брать?», — возмутился Богдан, добавив, что он выступает против таких способов лишения должности президента, как майданы.

«Это должно быть его добровольное решение», — заключил бывший глава ОПУ, напомнив, что Зеленский сам обещал уйти, «если обстоятельства будут сильнее».

В тему: В том же интервью экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал понять, что познакомился с Владимиром Зеленским в приемной у Игоря Коломойского. При этом он не назвал имени олигарха напрямую.

Он также выразил убеждени, что президент Владимир Зеленский очень хочет быть похожим на «молодого Путина».