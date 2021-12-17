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Новости > Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости: какой праздник отмечается 17 декабря 2021 года

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости: какой праздник отмечается 17 декабря 2021 года

Агата Кловская
17.12.21 05:42
19
Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости: какой праздник отмечается 17 декабря 2021 года

Сегодня, 17 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости и Варварины морозы.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Выбрав в качестве символа зонт красного цвета, «Сеть организаций по защите прав работников сферы сексуальных услуг» предложила учредить день защиты и прекращения жестокого обращения с представителями секс-индустрии. Так появился Международный день защиты секс-работниц (работников) от насилия и жестокости.

С каждым годом все большее число активистов и неравнодушных присоединяется к тем, кто отмечает международный праздник.

Первоначально дата была предложена американской порно актрисой Анни Спринкл, которую поддержали и представители аутрич-проекта, сотрудничающего с секс-работниками. Задумывалось, что это будет день памяти жертв американского маньяка Гари Риджуэя, или, как его прозвали, убийцы с улицы Грин-Ривер в городе Сиэтл. В жертвы маньяк выбирал уличных проституток и наркоманок из ближайшего района. Со временем день поминовения стал международным и обрел новые формы.

Первый конгресс всемирного масштаба работающих в секс-индустрии, состоявшийся в июне 2001 года в празднующей свой юбилей Венеции, объединил представителей не только США, но и других стран. Делегаты обозначили частые проблемы, возникающие в работе, зачастую связанные с прямым риском для жизни. Пытаясь привлечь внимание к этим проблемам, секс-работницы прошлись в едином марше по улицам Венеции. В руках представительницы держали зонты красного цвета - символ красоты, сопротивления и протеста. Впоследствии подобные марши вошли в традицию и именуются теперь «Марш красных зонтов». С 2005 года под эгидой Международного комитета по правам секс-работников ни что иное, как красный зонт служит определенным символом сопротивления нарушению прав секс-работников.

Варварины морозы

Праздник отмечают в честь святой Варвары Илиопольской, принявшей тяжелые муки за христианскую веру.  Она родилась в четвертом веке и была дочерью жестокого правителя Диоскора. Девушка обладала пленительной красотой, чтобы избежать посторонних взоров и христианского влияния, отец-язычник запер Варвару в башне, выходить велел только с разрешения. Наблюдая окружающий мир из окон, Варвара сомневалась, что языческие боги могли сотворить такую красоту. Ей казалось, что все вокруг – деяние одного Творца.

Когда Диоскор отправился в путешествие, Варвара познакомилась с христианками. От них узнала правду о Боге, а у проезжавшего мимо священника из Александрии совершила Таинство Крещения. Диоскор, узнав о содеянном, пришел в ярость. Он отдал дочь пытать, чтобы она отказалась от христианства, но напрасно. Девушка терпела и прославляла Господа. Тогда правитель собственноручно обезглавил Варвару. В народе Варвара считалась защитницей от неожиданной смерти, поэтому ей молились за долгую жизнь. Святую Варвару больше почитали женщины, особенно беременные. Они просили у Варвары здоровье для себя и своих детей.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Праздник утренних иллюзий;

- Праздник выкаблучников;

- День сотрудника государственной исполнительной службы Украины;

- День неудачника.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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