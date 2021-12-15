Главные новости за 15 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 15 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 8 109 человек. Умерли 356 людей.

- В выходные в Украине будет холодно. Ожидается снег.

- Новогодний стол в Украине обойдется в 1 844,74 гривны. Он подорожал на 8,1%.

- В Харькове спасли кошку. Она прыгнула на рельсы метро.

- Штамм Омикрон очень быстро распространяется. Он инфицирует в 70 раз быстрее, чем Дельта.

- В Африке фиксируется всплеск коронавируса. В мире зараза немного отступила.