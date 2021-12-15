В Украине появился город Владимир. Зеленский ни при чем

Главное: ВРУ поддержала постановление о переименовании города Владимира-Волынского в просто Владимир. Таким образом, ему вернули историческое название, принятое еще во времена Владимира Великого.

Детали: Верховная Рада Украины переименовала город Владимир-Волынский во Владимир. Как сообщает ВВС, соответствующее решение на заседании 15 декабря поддержали 348 народных депутатов.

С инициативой переименования в октябре выступил городской совет.

Справка: Владимир-Волынский ведет свою историю как минимум с конца X века. Первое летописное упоминание о городе Владимир относится к 988 г, когда киевский князь Владимир Великий совершил поход на земли волынян и бужан и захватил языческий город под названием Ладомир, назвав его своим именем.

В царское время Владимир получил приставку "Волынск", чтобы отличать его от российского Владимира. Во время пребывания города в составе Польши его называли Włodzimierz, а по приходу советской власти вернулись к названию Владимир-Волынск.

Нынешнее название Владимир-Волынский было утверждено указом президиума Верховного совета СССР от 9 августа 1944 об уточнении наименования западноукраинских городов.