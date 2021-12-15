Состоится премьера программы с участием митрополита УПЦ о церковной и политической ситуации в Украине

Появилось видео горящего небоскреба с людьми в Гонконге
В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки
Коронавирус в Украине: 8 109 заболевших и 356 погибших
Главные новости за 14 декабря 2021 года
Российские военные планируют дойти до Киева за две недели
Коронавирус в Украине: 7 283 заболевших и 387 погибших
Премьер рассказал, когда пенсионеры смогут потратить «вовину тысячу» на лекарства
Главные новости за 13 декабря 2021 года
С нового года на «вовину тысячу» можно будет купить еще и лекарства. Но не всем
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался