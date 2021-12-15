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Новости > Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол украинцам

Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол украинцам

Агата Кловская
15.12.21 13:12
79
Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол украинцам

Главное: Новогодний стол в Украине обойдется в 1 844,74 гривны. Он подорожал на 8,1%.

Детали: Эксперты из Национального научного центра «Институт аграрной экономики» подсчитали, сколько будет стоить новогодний стол в Украине. Как оказалось, он подорожал на 8,1% за год.

Специалисты считают, что на празднование для четырех человек придется потратить 1 844,74 гривны.

Появились данные отчета.

Как стало известно, салат «Оливье» (три килограмма продуктов традиционной рецептуры) будет стоить 198,54 гривен (+24,6%). Так, колбаса выросла в цене за год на 43%, яйца – на 37%, зеленый горошек и майонез – на 8%, а вот морковь и картофель подешевели на 5,6% и 10% соответственно.

Информируется, что нарезка из сырокопченой колбасы «Салями» оценивается в 107 гривен (+10,1%), подбрюшины копченой – в 110 гривен (+10%), а биток из свинины свежий в 115 гривен (+4,5%). Уточняется, что стоимость 2,5 килограммов мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,5 гривен.

Кроме этого килограмм филе сельди обойдется в 200 гривен, твердый сыр – в 225 гривен, а пачка масла сливочного (200 граммов) – в 50 гривен.

Молочные продукты в этом году подорожали на 14-30%.

Ожидается, что стоимость овощей на новогоднем столе составит 185,38 гривен, а фрукты (мандарины, бананы, лимоны) обойдутся в 105,80 гривен.

Шоколадные конфеты оценили в 170 гривен за кило.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 литра) будет стоить 109 гривен, а пол-литровая бутылка коньяка – 180 гривен.

При этом безалкогольные напитки будут стоить 81 гривну.

За стол с деликатесами придется заплатить 2 324,74 гривны: банка красной икры (120 граммов) оценивается в 260 гривен, а 200 граммов красной рыбы – в 220 гривен.

Наконец, специалисты говорят, что стоимость праздничного стола в Киеве выросла на 10,8% до 2 123,59 гривен.

В тему: В Украине подорожало все, кроме яблок и картошки.

Тэги: Новый год, общество, экономика, продукты питания, цены, праздники, новости Украины

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