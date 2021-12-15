Серпуховский подрывник рассказал о серьезной ошибке, которая позволила избежать жертв

Главное: Устроивший взрыв у гимназии в Серпухове назвал срабатывание бомбы у входа ошибкой, из-за которой не удалось добиться большого количества жертв.

Детали: 18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове, заявил следователям, что бомба должна была сработать в здании, а не у входа. Как сообщает канал Shot в Telegram, по словам молодого человека, СВУ взорвалось на ступеньках православной школы исключительно из-за его ошибки в расчетах.

Струженков был уверен, что устройство сработает уже в помещении, где проходила утренняя молитва.

В тему: 14 ноября 2021 года Владислав Струженков пришел в себя после операции и дал показания правоохранительным органам. По его словам, мотивом для совершения преступления стало желание убивать людей.

Напомним: Утром 13 декабря 2021 года на территории Владычнего женского монастыря в российском Серпухове прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».

Впоследствии стало известно о 12 пострадавших. Все они — несовершеннолетние подростки.

СМИ также выяснили, что Струженков тяжело болел и испытывал проблемы с социализацией, был признан негодным к военной службе, но любил стрелять в тире с отцом.