Ученые выяснили о штамме Омикрон кое-что катастрофическое

Главное: Штамм Омикрон очень быстро распространяется. Он инфицирует в 70 раз быстрее, чем Дельта.

Детали: Ученые из медицинского факультета LKS Гонконгского университета рассказали об особенности штамма коронавируса Омикрон. Опубликованы данные их отчета.

Информируется, что новая зараза инфицирует и размножается в бронхах человека в семьдесят раз быстрее, чем вариант Дельта и исходный SARS-CoV-2.

Эксперты говорят, что это объясняет, почему Омикрон может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.

Выяснилось также, что при Омикроне инфекция в легких значительно ниже, чем при заражении исходным вирусом SARS-CoV-2, что может являться индикатором более низкой степени тяжести заболевания при заражении этим штаммом.

В тему: Новый штамм коронавируса начал убивать людей.