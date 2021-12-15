Коронавирус в мире начал понемногу отступать, а в Африке зафиксирован аномальный всплеск заразы

Главное: В Африке фиксируется всплеск коронавируса. В мире зараза немного отступила.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения поведали данные по коронавирусу за минувшую неделю (6-12 декабря). В мире наблюдается небольшое улучшение ситуации.

Информируется, что было диагностировано около четырех миллионов заражений – это на 5% меньше, чем неделей ранее. Также на 10% снизилась смертность – сообщается о менее чем 47 тысячах погибших: в Юго-Восточной Азии показатель снизился сразу на 50%, а вот в регионе западной части Тихого океана наоборот, вырос на 4%.

При этом в Африке фиксируется всплеск заболеваемости сразу на 111%. Также на 7% выросло число больных в регионе западной части Тихого океана.

Уточняется, что с начала пандемии заболели уже более 271,4 миллионов людей, а умерли более 5,3 миллионов человек.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.