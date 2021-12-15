Стало известно, какие продукты буквально «убивают» печень

Главное: Некоторые продукты губительны для печени. Среди них – соль и алкоголь.

Детали: Российский нутрициолог Елена Михайленко поведала, какие продукты плохо влияют на нашу печень. Ее цитирую местные СМИ.

Медик сообщила: «Следует ограничить продукты с высоким содержанием животного жира: это сало, сливочное масло, колбасные изделия, жирные сорта мяса – утка и свинина».

Отмечается и следующее: «Большое количество соли в рационе приводит к негативным последствиям для печени. Суточная доза соли должна составлять не более пяти граммов для взрослого человека. Не стоит также забывать, что соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Большое количество соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах».

По ее словам, здоровой заменой будет приготовленный в домашних условиях бутерброд с запеченной индейкой и овощами, творожным сыром или малосольной рыбой.

Специалист говорит: «На печень плохо влияет алкогольная продукция. Это заставляет орган работать с усиленной нагрузкой, что не лучшим образом сказывается на его функциях. Поэтому не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, а лучше и вовсе отказаться от них».

Информируется, что следует сократить приготовление блюд в большом количестве масла. Например, сюда можно отнести картофель фри, жареное мясо или рыбу в панировке, пирожки.

Резюмируется, что альтернативой станет тушение, запекание в силиконовых формах без масла или в рукаве, приготовление блюд на антипригарных сковородах.

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