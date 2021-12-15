Бывший глава ОПУ Богдан признал, что познакомился с Зеленским в офисе Коломойского

Главное: Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал понять, что познакомился с Владимиром Зеленским в приемной у Игоря Коломойского. При этом он не назвал имени олигарха напрямую.

Детали: Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, как познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским. В интервью «Гордону» он сообщил, что это произошло «в приемной одного крупного бизнесмена», у которого он работал юристом.

На уточняющий вопрос, была ли это приемная олигарха Игоря Коломойского, Богдан уклончиво ответил, что «и так понятно кто этот бизнесмен».

«Я не хочу... Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком», — заявил юрист.

В тему: В середине апреля 2019 года агентство Reuters сообщило о связях между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и одним из самых богатых олигархов Украины Игорем Коломойским. В материале, помимо прочего, упоминался и адвокат Андрей Богдан.

По данным журналистов проекта «Схемы», Коломойский в интервью с ними сам подтвердил, что Богдан является его адвокатом.