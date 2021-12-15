Непогода пронеслась по двум областям Украины – люди остались без электричества

Главное: В Украине бушевала непогода. Пострадали две области.

Детали: Накануне в Украине вновь бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.

Сообщается, что из-за сильного ветра, снега и дождей произошло срабатывание систем автоматической защиты линий электропередачи, в результате чего были обесточенные 56 населенных пунктов в двух областях.

Больше всего пострадала Львовская область, где без электричества остались 54 населенных пунктов.

Досталось и Киевской области – свет пропал в двух населенных пунктах.

Сейчас к возобновлению электроснабжения в обесточенных населенных пунктах привлечены бригады облэнерго.

В тему: В ближайшие выходные погода в Украине еще больше ухудшится.