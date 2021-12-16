День мировой немоты и тишины: какой праздник отмечается 16 декабря 2021 года

Сегодня, 16 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День мировой немоты и тишины и Иван Молчальник.

День мировой немоты и тишины

Молчание относится к одной из аскез, помогающих человеку в очищении энергетики, профилактике беспокойства ума и сосредоточении внутренних сил. Этот инструмент самопознания с древнейших времен используется как практикующими мауну йогами, так и православными монахами и старцами-отшельниками.

Сегодня отмечается праздник, помогающий каждому ощутить себя частью Вселенной. Безмолвие позволяет погрузиться в глубины собственного «Я», способствует достижению умиротворения и наделяет мудростью сродни божественной.

Наши предки справедливо утверждали: «Слово серебро, а молчание – золото». Пророк Соломон говорил: «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым». Правителю Израильского царства вторили древнеримские философы. «Кто молчать не умеет, тот и говорить не способен», – утверждал Сенека. Последователь Платана философ Плутарх заявлял: «Говорить учимся мы у людей, молчать – у богов».

Иван Молчальник

Сегодняшний день считается по народному календарю самым «молчаливым», поскольку посвящен Ивану Молчальнику. Данный праздник отмечается в честь святого Иоанна Молчальника, проповедующего слово Божие.

Иоанн вырос в семье военачальника, с детства изучал Священное Писание, а после смерти родителей потратил наследство на постройку храма. Молитвы к Господу, воздержание и скромность помогли святому заслужить сан епископа Колонийской церкви. Но, когда начались посягательства правителем Армении на управление церковными делами, Иоанн вынужден был покинуть пост, отправившись в Иерусалим.

Оказавшись в Лавре преподобного Савы, Иоанн провел там несколько лет как обычный послушник, выполняя тяжелые работы. Желая большего уединения, он оправился жить в пустыню. Для защиты Господь послал к Иоанну льва, оберегающего его от врагов. Через некоторое время святой вернулся в Лавру и прожил до глубокой старости, излечивая больных молитвами.

В народе день Ивана Молчальника старались проводить безмолвно. Люди верили, что молчание поможет избавиться от проблем и притянуть успех. Говорить разрешалось лишь при огромной надобности, даже за семейным ужином не следовало общаться. Было поверье, что красноречивым станет тот, кто день Ивана Могильника проведет безмолвным.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День лохматых;

- День покорения вершин;

- День независимости Казахстана;

- День памяти святого пророка Софонии.