Названы два простых способа снизить уровень холестерина

Главное: Как снизить уровень холестерина? Нужна физическая активность и правильное питание.

Детали: Популярный российский диетолог Татьяна Иванникова рассказала, как снизить уровень холестерина в организме. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт отметила: «Холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям».

Специалист добавила: «Он является одной из причин развития атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта».

Медик советует: «Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина в организме, нужно добавить в свою жизнь физическую нагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров – сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр, а также транс-жиров – жареные продукты, весь фаст-фуд, на фоне нарушений в работе печени».

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