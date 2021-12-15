Коронавирус в Украине: 8 109 заболевших и 356 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 8 109 человек. Умерли 356 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на среду, 15 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 8 109 человек. Госпитализировали 2 280 людей, а выздоровели 26 307 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 38 008, методом ИФА – 8 984, экспресс-тестами – 32 098.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 247), а также Донецкой (425) и Волынской (402) областях.

Умерли 356 людей. За все время скончались 91 958 больных.

С начала пандемии заболели 3 578 557 человек, а выздоровели 3 259 316 людей.

В тему: Ученые создали маски, которые светятся от коронавируса.