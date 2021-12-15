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Новости > На Виннитчине община УПЦ просит помочь защитить храм от силового захвата ПЦУ

На Виннитчине община УПЦ просит помочь защитить храм от силового захвата ПЦУ

Александра Кудрявцева
15.12.21 09:00
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На Виннитчине община УПЦ просит помочь защитить храм от силового захвата ПЦУ
Главное: На Виннитчине в селе Снитков активисты ПЦУ планируют захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший Козацький», община Украинской Православной Церкви просит помочь защитить храм от силового захвата, который запланирован на 15 декабря.
 
7 декабря руководитель управления по делам религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий осуществил перерегистрацию религиозной общины УПЦ в ПЦУ.
 
«Теперь местные представители ПЦУ готовят силовой захват. Его дата и время известно: актив ПЦУ со своим священником попытается войти в храм 15 декабря. В годовщину создания своей структуры», — сообщается в специальном выпуске передачи «Дозор».
 
По словам настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Стриляева, инициатором собрания села по вопросу «перехода» и активным сторонником ПЦУ является Владимир Ревуцкий, который в 2000-х годах возглавлял Мурованокуриловецкую районную государственную администрацию. Его в 2012 году осудили по обвинению во взяточничестве и приговорили к 5 годам тюрьмы. «Мы даже подавали ходатайство, чтобы его досрочно освободить, так как переживали за него», — рассказал отец Николай.
 
Прихожанка храма Галина рассказывает, что она с мужем участвовала в строительстве храма в начале 1990-х. Она вспоминает, как ее супруг-каменщик возил стройматериалы из карьера и привлекал работников на возведение церкви. По ее словам, за «переход» в ПЦУ голосовали те селяне, которые никогда не были прихожанами храма. «Тут в селе штунды, католики и православные. Так они (сторонники ПЦУ — Ред.) нанимают тех католиков, штундов, идут сами и с собой ведут. Где же правда? Они хотят, чтобы их больше было. Нет, нас будет больше, и мы храм не отдадим», — подытожила она.
 
В тему: На Виннитчине храм УПЦ незаконно перерегистрировали в ПЦУ.

Тэги: Винницкая область, УПЦ, ПЦУ

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