День работников суда Украины: какой праздник отмечается 15 декабря 2021 года

Сегодня, 15 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День работников суда Украины, Международный день чая и Международный день эсперанто.

День работников суда Украины

С 2000 года Указом президента Украины 15 декабря в Украине отмечают День работников суда Украины.

Согласно со ст. 124 Конституции правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. Юрисдикция судов распространяется на все правые отношения в государстве. Конституция Украины подчеркивает недопустимость создания чрезвычайных и особенных судов, которые действовали бы вне границ конституционно установленной системы судов.

Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины. Председатель Верховного Суда избирается на должность и освобождается от нее путем тайного голосования Пленумом Верховного Суда Украины.

Ст. 127 Конституции устанавливает к кандидатам в судьи определенные требования. Они должны иметь соответствующее образование, надлежащий стаж юридической работы, проживать в Украине не меньше десяти лет и владеть государственным языком. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Народу Украины обеспечивается возможность принимать участие в осуществлении правосудия через внедрение институтов народных заседателей и присяжных.

Работники суда — это люди, обладающими особыми человеческими и профессиональными качествами. Здесь важна честность, навыки оставаться беспристрастными в принятии решений, твердость духа и вместе с тем спокойствие и выдержка. Работа этих людей очень ответственна, ведь они без преувеличения решают судьбы людей, а иногда и целых групп.

Компоновать в себе умеренную жесткость, цинизм вместе с добросердечностью во благо работы справедливости далеко не всем под силу, именно поэтому, назначение судьи на эту должность, это всегда очень трудоемкий процесс.

Свой профессиональный праздник работники суда отмечают коллективно. В этот день часто устраиваются конференции и форумы, где обговариваются основные общие проблемы в работе.

15 декабря служители Фемиды особенно чувствуют важность своей работы особенно тщательно. Ведь в этот день к ним слетаются поздравления от разных профессиональных изданий, коллег. Всем жителям Украины хочется верить, что авторитет Суда любого государства держится на честных и справедливых людях.

Международный день чая

Каждый год 15 декабря во всем мире отмечают день чая. Для некоторых эта дата останется обыкновенным днем, однако для настоящих поклонников бесценного напитка станет отличным поводом насладиться неповторимым вкусом и божественным ароматом. В это время во многих государствах Европы устраиваются чайные ярмарки, выставки новых сортов и дегустации.

В некоторых государствах, в частности Японии, Великобритании, Китае и Узбекистане процедура чаепития уже много лет сопровождается целой церемонией, а приготовление этого напитка отдельным искусством, чьим секретом владеют лишь единицы.

Кроме того, сегодня на всей планете открыты несколько сотен школ по чайному мастерству, основная цель которых — научить грамотно заваривать и подавать чай к столу, в зависимости от конкретного сорта.

Создателем чая по легенде еще в 2737 г до н. э. стал правитель Китая Шен Хунг. Однако известно, что еще за несколько лет до этого события искусством заваривания чая отлично владели жители Индии и Тибета. Помимо этого, историкам удалось доказать, что много тысяч лет назад плантации чаи были на территории японского и Корейского государств.

Говоря о чае небезынтересно будет знать, что:

— европейские страны не сразу додумались, что чаинки нужно заваривать, в первое время некоторые люди готовили из них салаты;

— на протяжении многих лет жители Польши считали этот напиток лекарством от многих болезней и использовали его только в медицинских целях;

— вопреки ошибочному мнению, черный и зеленый чай готовится из листьев одного кустарника;

— в составе чая больше кофеина, чем в кофе;

— в 1904 г были созданы первые фасованные пакетики для экспресс заваривания;

— в одно время вместо кусочков сахара в кружку с напитком клали соль;

— чай способствует превосходному поглощению запахов, достаточно растереть чаинки руками и положить их в нужное место;

— каждый день во всем мире заваривается приблизительно 3 млрд. чашек бодрящего напитка.

День Заменгофа или Международный день эсперанто

Изначально идея празднования этой даты возникла в 20-ые годы прошлого века, когда поэт Дьюл Баги, почитатель таланта создателя эсперанто, предложил организовать праздник в его честь. Именно 15 декабря является днем рождения Людвига (Лазаря) Заменгофа, которому и пришла в голову идея объединить все народы, этносы, чтобы упростить межнациональное общение. В то время английский язык, ставший впоследствии международным, не был еще так популярен, а потому вопрос межнационального общения оставался актуальным.

Сам создатель справедливо считал, что было бы неправильно отдавать предпочтение какому-то одному языку, делая его главным среди других. Более разумным он считал создание искусственного аналога, содержащего нормы, правила из большинства распространенных в мире языков. К тому же, искусственная лингвистика позволяет творить так, как необходимо человеку. А потому в эсперанто есть только правила без исключений. Это значительно облегчает процесс изучения. Запомнив однажды правило, не придется тратить время на отдельное изучение исключений, не вписывающихся в общую лингвистическую канву.

А еще, знаменитый лингвист продумал все так, чтобы освоить азы можно было всего за несколько месяцев, а начать свободно говорить примерно за год. Этому способствует то, что в активе есть множество интернациональных слов, пришедших в европейские языки из латыни. Соответственно, они понятны многим людям даже без перевода.

К сожалению, эсперанто так и не стал международным языком, уступив в итоге английскому, но до сих пор в мире есть большое количество энтузиастов, число которых, по разным оценкам колеблется от 2 до 10 млн человек. В основном они проживают в Европе.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День образования организации ООН по охране окружающей среды;

— День королевства в Нидерландах;

— День памяти преподобного Афанасия Печерского;

— День памяти Пророка Аввакума;

— День пастуха кошек.