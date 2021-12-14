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Новости > Житель Чернигова насиловал несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах

Житель Чернигова насиловал несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах

Александр Панько
14.12.21 21:16
93
Житель Чернигова насиловал несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах

Главное: В Чернигове 56-летний мужчина развращал и насиловал девушек от 13 до 20 лет, и снимал это на скрытую камеру. Ему грозит пожизненное заключение.

Детали: В Чернигове направили суд в отношении 56-летнего мужчины, который в течение 2018-2021 гг совершил ряд половых преступлений в отношении девушек в возрасте от 13 до 20 лет. Как сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, подсудимый знакомился с девушками, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах и предлагал им убирать его дом за деньги.

После этого мужчина предлагал девушкам секс, а в случае отказа — принуждал их и снимал процесс на камеру.

Следствие установило, что он трижды насиловал девушек 17-20 лет, дважды занимался сексом с 15-летней девочкой, развращал 13-летнюю девочку и хранил детскую порнографию.

Во время обысков в доме мужчины нашли компьютерную технику и многочисленные видеоматериалы.

В июле этого года его взяли под стражу.

Теперь Деснянский районный суд Чернигова рассмотрит уголовное производство по 4 статьям Уголовного кодекса, в соответствии с которыми мужчине грозит 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

В тему: В сентябре 2021 года в Одессе передали в суд дело 52-летнего мужчины, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием. Своих жертв насильник принуждал к развратным действиям, представляясь сотрудником полиции и шантажируя их распространением сведений, порочащих честь и достоинство.

Тэги: суд, изнасилование, прокуратура, педофил, криминал, Чернигов, новости Украины

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