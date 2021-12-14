Кличко объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов на фоне российской угрозы

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к российскому вторжению. По данным разведки, Россия приводит войска на Донбассе в боевую готовность.

Детали: Власти Киева готовятся к возможному нападению российской армии на Украину. Как заявил столичный городской голова Виталий Кличко в интервью Bild, на границе с Украиной в настоящий момент находятся 100 тыс. российских солдат, что является «беспрецедентной угрозой».

Он заявил о подготовке города к возможной чрезвычайной ситуации и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.

Между тем, как сообщает пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, с 6 по 10 декабря оккупанты тренировались приводить в высшие степени боевой готовности отдельные мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения. Оккупанты тренировались вывести эти подразделения в определенные районы сосредоточения и развертывать пункты управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупанты интенсивнее начали осуществлять мероприятия боевой подготовки.

Речь идет о проведении собрания с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

В тему: Ранее заместитель главы Киевской государственной городской администрации Андрей Крищенко заявил, что в ближайшие две недели в городе будет вестись разъяснительная работа, после чего начнут включать сирены и проводит тренировочные занятия.