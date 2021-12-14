Данилов якобы покрывает незаконную торговлю с «ЛНР» депутата от «Слуги народа», — расследование

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов якобы покрывает незаконную торговлю с «ЛНР» депутата от «Слуги народа» Руслана Горбенко. Об этом говорится в расследовании блогера Анатолия Шария, пишет From-ua.

Шарий рассказал, что Руслан Горбенко, который является заместителем главы комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, еще до того, как стал народным депутатом, был замешан в ряде скандалов.

«Дело в том, что Горбенко занимается автомобильными шинами и подминает под себя рынок, выдавливая конкурентов в тендерах не вполне законным путем. В частности, по информации НАБУ, в 2015-2016 гг. „Укрпочта“ заказала шины, но с тендера неконкурентным путем были выдавлены компании, которые предлагали шины дешевле, чем компания, принадлежащая Горбенко. Также он оказался замешан в скандале, о котором сейчас уже забыли, когда для бронированного „Мерседеса“ Владимира Гройсмана были приобретены по заоблачным ценам колеса. В частности, компания Руслана Горбенко продала эти шины в пять раз дороже, чем их можно купить на рынке», — отметил блогер.

Шарий добавил, что после того, как Горбенко стал народным депутатом, его скандалы поутихли, но в «тени» его бизнес процветает.

«Есть компания „Интершина и Ко“, в соучредителях Горбенко Руслан Александрович и Горбенко Александр Михайлович. Это родной отец нердепа. Открываем вторую компанию „Интершина Компани“. В учредителях снова Горбенко Александр Михайлович и Горбенко Руслан Александрович. Открываем еще одну компанию „Интершина УА“ и находим, что до 2021 года там был учредителем Горбенко Александр Михайлович. То есть, Горбенко-отец и Горбенко-сын являлись учредителями большого количества компаний», — отметил Шарий, обнародовав соответствующие документы.

«Мне в руки случайно попали некие документы, из которых следует, что некая компания, которая называется „Лугашина“, ведет очень бурную торговую деятельность. Мы знаем поставщиков этой компании и основных покупателей: „ДНР“, „ЛНР“, „МВД ЛНР“, к примеру», — рассказал Шарий.

ООО «Лугашина», по данным блогера, осуществляет внешнеэкономическую деятельность, импортирует товарно-материальные ценности из Республики Беларусь, РФ, Кореи, Китая, Турции, осуществляет импорт автомобильных шин, масел, запасных частей для автомобилей, экспортирует товарно-материальные ценности в Республику Беларусь и в «ДНР».

«Лугашина» зарегистрирована по всем правилам «ЛНР». Вот есть документ о регистрации компании в «Минюсте ЛНР» 19.02.2015 года, — рассказал блогер.

Эта компания, по словам Шария, платит налоги в бюджет «ЛНР».

«Предприятие „Лугашина“ это предприятие отца народного депутата Руслана Горбенко. И даже в „ЛНР“ знают, что он также является учредителем зарегистрированного в Киеве ООО „Интершина УА“ — вместе с семьей, в том числе и Русланом Горбенко, сыном», — подчеркнул Шарий.

«Открываем договор на оказание услуг шиномонтажа от 7 апреля 2020 года. «Торговый дом Лугашина», именуемый в дальнейшем исполнитель в лице директора, а с другой стороны «Министерство государственной безопасности ЛНР».

Имеем интересный факт. С одной стороны, фирма Горбенко поставляла по накрученным ценам шины для боевых машин, необходимых для борьбы с боевиками.

А с другой стороны, они поставляют шины для машин, которые борются с Вооруженными силами Украины. «Покупатель — Министерство государственной безопасности ЛНР».

У фирмы «Лугашина» много таких договоров, заключенных с «Министерством государственной безопасности ЛНР» на поставку шин для боевых машин.

Вот договор поставки товара от 10 апреля, также для «Министерства государственной безопасности ЛНР».

А теперь возникает вопрос — как эти шины закупает компания, зарегистрированная в «ЛНР»? Понятно, это несложно сделать, если речь о Беларуси и России. А как они завозят шины из Кореи? А для этого Горбенко контрактует продукцию в Украину, на свою украинскую компанию «Интершина УА», — отметил блогер.

А потом, по словам Шария, в ходе транспортировки, происходит переадресация товара в город Новороссийск, Россия, через оффшорную компанию «Марсис Трейдинг ЛЛП», зарегистрированную в Великобритании.

«То есть, в Корее шины продают Украине, а попадают они в самопровозглашенную республику „ЛНР“. И в этой схеме участвует не только отец, который заключает контракты с „Министерством госбезопасности ЛНР“, но и сын, народный депутат Украины от „Слуги народа“ Руслан Горбенко, потому что он заказывает эти шины на свою компанию и перенаправляет их на компанию отца, на „Лугашину“.

Когда мы открываем этот офшор, то мы видим, что у них прошлый импорт ООО „Премиори“, поставщика из Украины. То есть, эта компания осуществляет таким образом „отмывку“ шин не только для компании нашего героя», — отметил блогер.

«Открываем ООО „Премиори“, а там клиенты из РФ, Беларуси и т.д.

ООО „Премиори“ это компания, которая работает в Украине, уполномоченное лицо директор Глиняный. Бизнес, который ведут отдельные граждане на территории Украины, тесно замешан на „мутках“, которые ведут отдельные граждане на неподконтрольных территориях. Но на это никто не обращает внимания. Дошло до того, что, по моей информации, „Министерство госбезопасности ЛНР“ выписало благодарственное письмо народному депутату Украины Горбенко Руслану Александровичу. Такое же благодарственное письмо получил его отец Горбенко Александр Михайлович», — рассказал Шарий.

Блогер задался вопросом: почему деятельность Горбенко никто не расследует?

«Но у меня, как и у вас, может возникнуть вопрос: а почему ими никто не занимается? Ведь это же однозначно известно. Это простая схема. СБУ могла бы давно заниматься ими. Но почему же их не трогают? Объяснение есть. Я приведу маленькую выдержку из оперативной разработки. Что за структура провела эту оперативную разработку, я сказать не могу, потому что и сам не знаю, но, по всей видимости, очень профессиональная структура. Не «МГБ ЛНР», и не контрразведка СБУ. «К деятельности указанных коммерческих структур (а выше перечислены структуры отца и сына Горбенко) имеют непосредственное отношение секретарь СНБО Данилов А.М. и глава „ЛНР“ Пасечник Л.И., который открыто лоббирует деятельность луганских структур (руководит отец Горбенко), в том числе перед правоохранительными и контролирующими органами», — отметил Шарий.

«Деятельность этих отца и сына Горбенко с подконтрольной Украине стороны, как утверждается в оперативной разработке серьезной структуры, курирует секретарь СНБО Алексей Данилов, который вводит санкции против оппонентов Зеленского, но никогда не наложил ни одну санкцию на реальных врагов Украины, которые находятся еще и в парламенте», — резюмировал блогер.