Главные новости за 14 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 14 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 7 283 человека. Умерли 387 людей.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет посетить Украину. Произойдет это в начале 2022 года.

- Страшное ДТП произошло в Луганской области. В аварию попала маршрутка.

- Украинцам будут колоть третью дозу вакцины от коронавируса. Озвучены категории граждан.

- Сильные морозы ожидаются в Украине. Температура опустится до минус 18 градусов.

- В Арктике зафиксирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс 38 градусов.