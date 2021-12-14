Спикер Рады составил список книг для депутатов на каникулах

Главное: Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал своих коллег прочитать что-то кроме «соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ». Для этого он опубликовал список литературы, которую народным депутатам стоило бы прочитать на зимних каникулах.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал украинским депутатам в качестве «домашнего задания» список книг для чтения на зимних каникулах. На своей странице в Facebook он напомнил об акции «Национальная неделя чтения» и выложил для ознакомления свой список книг.

«Обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным „домашним заданием“ — рекомендую 5 книг „от спикера“, которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время», — написал политик, призвав коллег отвлечься таким образом от «соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».

В список Стефанчука вошли следующие книги:

— «Лучшее» Григория Сковороды;

— «История Европы» Нормана Дейвиса;

— «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона;

— «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» Уильяма Макрейвена;

— «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря.

В тему: 13 декабря в Украине впервые стартовала Национальная неделя чтения, которую проводит Украинский институт книги совместно с Министерством культуры и информационной политики. Как сообщили в пресс-службе Института, она продлится до 19 декабря. Лозунг недели: «Найди свою книгу!».