19 декабря в столице наградят талантливых детей

19 декабря в помещении Торгово-промышленной палаты Украины (ул. Большая Житомирськая, д.33) пройдет церемония награждения номинантов VI Национальной премии «Дети — гордость Украины». Она будет приурочена ко Дню Святого Николая. Мероприятие пройдет с соблюдением всех правил карантинных ограничений. Начало в 12:00.

Начиная с 2017 года в Украине реализуется проект Национальная премия «Дети — гордость Украины». Это уникальная возможность поддержать талантливых, одаренных и творческих детей, сделать известными достижения наиболее достойных представителей молодого поколения в сферах искусства, спорта, общественной деятельности, литературного творчества, журналистики, владения иностранными языками.

В этом году в проекте приняли участие более 100 талантливых детей из разных уголков Украины. Среди них молодые люди, которые защищали честь Украины на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, международных вокальных и художественных соревнованиях, различных конкурсах красоты и т.д.

Организаторы проекта — заслуженный журналист Украины, общественный деятель Марина Кинах и общественный деятель Татьяна Коляда. Проект поддерживает Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Партнераим проекта стали: ПАО «Ичнянский молочно-консервный комбинат», ЮК «Incolanse», ЛВР — Кондитер, Международная консалтинговая компания «Успех без границ», УПП «Полимерагро», КМКОЛ «Центр микрохирургии глаза» Арт- Академия современного искусства имени Сальвадора Дали, Арт-бренд «JAMH». А также общественные деятели: Л. Русалина, А.Драчевская, А.Фурса, Л. Денисюк, С. Винограденко, А. Кукурудз, И. Самсоненко, О.Песний, В.Кулик, В.Дворникова, И.Едгарова, Н. Тищенко и др. Медиа-спонсорами мероприятия стали: «Фраза», телеканал «Типовой Киев», «8 канал» — украинский спутниково-кабельный информационный телеканал, Lucky Ukraine — 1-й блог-журнал Украины, всеукраинский журнал Super Lady, детский журнал Super Kids и другие.