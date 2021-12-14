Неизвестный водитель перекрыл единственный в Украине автобан, чтобы пропустить собак

Главное: Водитель автомобиля остановил движения на трассе Киев-Борисполь, чтобы две собаки смогли перейти через оживленную дорогу.

Детали: Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы две застрявшие на раздельном газоне собаки могли спокойно перейти дорогу. Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Telegram, водитель по имени Дмитрий остановил свой автомобиль в левом ряду, где транспортные средства передвигаются на максимальной скорости и стал подавать сигналы, чтобы его коллеги остановились.

Через несколько секунд на правой полосе остановился грузовик. После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам безопасно перейти дорогу.

Отметим, что дорога, ведущая из Киева в Борисполь является единственным в стране автобаном.

В тему: 4 июля 2018 года Кабинет министров Украины решил построить железную дорогу между Киевом и Борисполем. Стоимость проекта составила 583,238 миллиона гривен.