Названы две области Украины, где ситуация с коронавирусом может стать критической

Главное: Озвучены области Украины, где может ухудшиться ситуация с коронавирусом. Это Закарпатская и Волынская области.
Детали: В Закарпатской и Волынской областях ситуация с коронавирусом может стать критической. Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Эксперт сообщил: «Закарпатская область – единственный регион, который превышает уровень госпитализации. Но пока мы не говорим о критической ситуации в области или вспышке».
В этом регионе рекомендуется области усилить системы выявления/изоляции контактных лиц, а также увеличить темпы вакцинации и тестирований.
Специалист добавил: «Волынская область имеет двойную угрозу. Заболеваемость тут вдвое больше среднего уровня в Украине. Но выявление является одним из самых маленьких. Каждый третий с подтвержденным тестом».
Констатируется, что тут самый низкий уровень контроля над распространением заразы – тестирование тут советуют увеличить в два раза.
В тему: Ситуация с коронавирусом понемногу стабилизируется.