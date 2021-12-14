Названы две области Украины, где ситуация с коронавирусом может стать критической

Главное: Озвучены области Украины, где может ухудшиться ситуация с коронавирусом. Это Закарпатская и Волынская области.

Детали: В Закарпатской и Волынской областях ситуация с коронавирусом может стать критической. Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Эксперт сообщил: «Закарпатская область – единственный регион, который превышает уровень госпитализации. Но пока мы не говорим о критической ситуации в области или вспышке».

В этом регионе рекомендуется области усилить системы выявления/изоляции контактных лиц, а также увеличить темпы вакцинации и тестирований.

Специалист добавил: «Волынская область имеет двойную угрозу. Заболеваемость тут вдвое больше среднего уровня в Украине. Но выявление является одним из самых маленьких. Каждый третий с подтвержденным тестом».

Констатируется, что тут самый низкий уровень контроля над распространением заразы – тестирование тут советуют увеличить в два раза.

В тему: Ситуация с коронавирусом понемногу стабилизируется.