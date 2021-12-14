Эрдоган решил лично посетить Украину: названы сроки

Главное: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет посетить Украину. Произойдет это в начале 2022 года.
Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Украину. Визит намечен на начало 2022-го года.
Об этом информировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Уточняется, что турецкий лидер примет участие в стратегическом совете «Украина-Турция»
Сообщается, что данный визит важен в контексте безопасности и вопроса Крыма.
Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган проведет расширенные переговоры с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.
В МИД говорят, что стороны рассматривают встречу как возможность подписания ряда соглашений, в частности о свободной торговле.
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