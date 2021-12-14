Эрдоган решил лично посетить Украину: названы сроки

Главное: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет посетить Украину. Произойдет это в начале 2022 года.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Украину. Визит намечен на начало 2022-го года.

Об этом информировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что турецкий лидер примет участие в стратегическом совете «Украина-Турция»

Сообщается, что данный визит важен в контексте безопасности и вопроса Крыма.

Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган проведет расширенные переговоры с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

В МИД говорят, что стороны рассматривают встречу как возможность подписания ряда соглашений, в частности о свободной торговле.

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