Митрополит УПЦ рассказал о важности быть едиными со Христом

Главное: Одним своим пребыванием на богослужении христианин свидетельствует о своём единстве со Христом.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Церковь — это все, соединённые со Христом в единый богочеловеческий организм. Мы едины в Теле Христовом. Но едины ли в Духе? Единство больше всего волновало Христа. Даже в Гефсиманском саду Он умолял Отца Своего Небесного дать единство: „Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе...“», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что единство духа — это сердечное единение людей. «Это один настрой, одно устремление в Царствие Божие. Все люди на земле просто обязаны быть единодушны. А для этого необходимо, чтобы сердце управляло всей жизнью. Не мысли, не тело, а именно душа. И чем меньше будет единодушия, тем больше нас будут разрывать на части страсти», — пояснил он.

Нужно всегда помнить, что сердце пораженное грехом, не способно к благородным и прекрасным порывам, подчеркнул архиерей.

«Чистые помыслы рождаются только в чистом сердце. Человек, в душе которого живёт богобоязненный дух, не способен на подлость и преступление. И не потому, что он боится наказания, а потому что он не хочет огорчать Бога. Это как любящий ребенок, который боится не родительского наказания, а огорчить свою маму и папу. Он не хочет видеть их со слезами на глазах. Не хочет причинить им сердечную боль. Такой человек никогда не будет равнодушным, — ни к себе, ни к окружающим», — считает иерарх УПЦ

По его словам, равнодушие — это паралич души и «чтобы избежать этого недуга, каждый христианин должен постоянно задаваться вопросом. А какого духа больше в нём: духа эгоизма, себялюбия или боголюбия?»

«Если любим Христа, то стремимся к Его любви. Спешим на богослужения не для того, чтобы попросить чего-то, а чтобы насладиться встречей с Ним, чтобы напитаться благодатью Божьей. Настоящий христианин не просто чтить день рождения, или Воскресение Христа, не просто прославляет даты, связанные с Богородицей и угодниками Божьими, но и прекрасно понимает для чего приходит в храм и ради кого Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, пришёл в этот мир, перенёс столько унижений, издевательств, страданий и умер на Кресте», — отметил митрополит Лука.

В завершении владыка напомнил, что ради любви Божьей, ради единства в духе нужно участвовать в таинствах Церкви. «Нужно очищать свои души от греха. И тогда вслед за апостолом Павлом сможем повторить, что у нас один Господь, одна вера, одно крещение, — одно тело и один дух», — заключил он.