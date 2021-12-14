Российские военные планируют дойти до Киева за две недели

Главное: Российским военным может понадобиться около двух недель для того, чтобы дойти до Киева. Однако, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, это случится только в случае, если Украина заблокирует доступ к российской базе в Приднестровье.

Детали: В случае возникновения необходимости российским войскам понадобится около 2 недель для того, чтобы дойти от границы до Киева. Как заявил доктор военных наук Константин Сивков в интервью Lenta.ru, такова оценка с учетом небольшой скорости передвижения танковой дивизии и ожидаемого сопротивления со стороны украинцев.

«На самом деле сначала войскам потребовалось бы пройти те группировки украинских военных, которые уже стоят на границе „ЛНР“ и „ДНР“, потом создать внешнюю и внутреннюю линии обороны, чтобы не допустить прорыва, и только затем частью сил развивать наступление вглубь страны. В общей сложности на это потребуется порядка пары недель», — подсчитал эксперт, подчеркнув, что теоретически страна могла бы это сделать, использовав 30-40 ядерных боеприпасов, но тогда вместе с Украиной уничтожила бы половину Европы и половину России.

При этом Сивков выразил убеждение, что «захват Киева России не нужен», но признал, что это возможно. «Это может случиться только в одном случае: если украинские войска перекроют Приднестровье, где находится наша база. Ни при каких других обстоятельствах на Киев мы не пойдем», — заверил военный доктор.

«Если же вдруг они начнут атаку на „ДНР“ и „ЛНР“, тогда ситуация будет развиваться так же, как в Грузии в 2008 году: быстрый разгром группировки с вынуждением отказа от боевых действий. И все. А на Киев никто так и не пойдет», — заключил российский эксперт.

В тему: Власти Киева намерены в ближайшее время подготовить жителей столицы к возможному вторжению России. По словам замглавы КГГА Андрея Крищенко, для этого в ближайшие две недели будет вестись разъяснительная работа, после чего начнут включать сирены и проводит тренировочные занятия.

Напомним: В августе 2018 года российский историк Евгений Спицын предложил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» нанести по Киеву ядерный удар.

6 апреля 2021 года российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире местного телевидения заявил о возможности применении ядерного оружия на Донбассе.

В июле того же года российский депутат Александр Шерин призвал начать открытую войну с Украиной, чтобы не «ждать врага под Москвой».

В декабре российский депутат от правящей партии «Единая Россия» Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами и призвал проводить какие-либо переговоры с ними с помощью «тапок или дихлофоса».