В Луганской области произошло кровавое ДТП с маршруткой

Главное: Страшное ДТП произошло в Луганской области. В аварию попала маршрутка.
Детали: Рано утром вторника, 14 декабря, на трассе Чугуев-Меловое в Луганской области произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.
Возле села Орехово в аварию попала маршрутка.
В ДТП погиб человек, еще семь людей (водитель и пассажиры) получили травмы.
Двое пассажиров были госпитализированы, а остальным пострадавшим была оказана помощь на месте ЧП.
Выяснилось, что водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и слетел в кювет.
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