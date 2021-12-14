В Луганской области произошло кровавое ДТП с маршруткой

Главное: Страшное ДТП произошло в Луганской области. В аварию попала маршрутка.

Детали: Рано утром вторника, 14 декабря, на трассе Чугуев-Меловое в Луганской области произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Возле села Орехово в аварию попала маршрутка.

В ДТП погиб человек, еще семь людей (водитель и пассажиры) получили травмы.

Двое пассажиров были госпитализированы, а остальным пострадавшим была оказана помощь на месте ЧП.

Выяснилось, что водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и слетел в кювет.

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