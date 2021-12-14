Киевлян предупредили о сиренах под Новый год

Главное: Власти Киева намерены в ближайшее время подготовить жителей столицы к возможному вторжению России. По словам замглавы КГГА Андрея Крищенко, для этого в ближайшие две недели будет вестись разъяснительная работа, после чего начнут включать сирены и проводит тренировочные занятия.

Детали: В ближайшие недели жителей Киева подготовят к возможному вторжению из России. Как заявил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Андрей Крищенко в интервью «Бабель», киевляне должны быть морально и психологически готовы к подобному сценарию и объяснил, что для этого нужно.

«Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать», — объяснил чиновник, подчеркнув, что для этого в ближайшие две недели жителей украинской столицы будут информировать о грядущих учениях, после чего начнут включать сирены и проводить тренировочные мероприятия, «чтобы люди без паники понимали, что делать».

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