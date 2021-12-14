Непогода в Украине: серьезно пострадали четыре области

Главное: В Украине бушевала непогода. Пострадали четыре области.

Детали: Накануне в Украине снова бушевала непогода. О ее последствиях на утро вторника, 14 декабря, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра, мокрого снега и дождей произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Это привело к обесточиванию 241 населенного пункта в четырех областях нашей страны.

Сильнее всего пострадала Львовская область, где без электричества остались сразу 173 населенных пунктов.

Также досталось Ивано-Франковской (42), Ровенской (15) и Сумской (11) областям.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: Непогода серьезно ударила по пяти областям Украины.