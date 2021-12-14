День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: какой праздник отмечается 14 декабря 2021 года

Сегодня, 14 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, День обезьян и День выпускания птиц души.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Эта дата выбрана неспроста. А сам праздник прошёл довольно сложный путь прежде, чем стать официальным.

Как известно, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа, которая стала настоящей трагедией для миллионов людей. Сразу же после ликвидации пожара на станции начались работы по возведению укрытия (саркофага) над взорвавшимся реактором. Для ликвидации последствий аварии и возведения укрытия привлекались десятки, даже сотни тысяч жителей с разных уголков бывшего СССР. Большую часть из них составляли граждане современной Украины в силу того, что сама станция располагалась на ее территории. По разным данным, для этих целей было привлечено в общей сложности более 650 тыс. чел. В результате таких колоссальных усилий уже 30 ноября 1986 г укрытие было закончено, а 14 декабря в официальных изданиях было опубликовано сообщение о том, что государственная комиссия приняла в эксплуатацию комплекс защитных сооружений над реактором.

Тогда же участники ликвидации аварии впервые собрались, чтобы отметить свою победу. С тех пор каждый год в разных местах ликвидаторы неофициально собирались по всей стране в этот день.

В 1994 году общественные организации от лица всех ликвидаторов обратились к президенту с просьбой учредить официальный праздник ликвидаторов. Тогда решение так и не было принято на официальном уровне.

Считается, что это связано с тем, что 26 апреля отмечался Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Многие думали, что второй праздник будет просто дублировать первый. Но для участников ликвидации было особенно принципиально признание этого праздника именно на общегосударственном уровне. Для них в частности, и для страны в целом, было крайне важно, чтобы их заслуги были признаны и не забыты.

Поэтому в ноябре 2006 г президентом Украины был подписан указ № 945/2006, который признал 14 декабря Днем чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В этот день проводится торжественное возложение цветов, проходят памятные вечера, концерты, выставки, внеклассные занятия в школах.

День обезьян

Идея отмечать День обезьян принадлежит американскому студенту-искусствоведу Кейси Коппи из Мичиганского государственного университета. В 2000 году парень в шутку вписал его в календарь своего друга Эрика Милликина, выбрав случайную дату — 14 декабря.

Смелые работы молодых людей на обезьянью тематику сделали их известными художниками и авторами комиксов. Праздник приобрел международное значение.

Поначалу любители праздника воспринимали его исключительно как возможность на время превратиться в своих ближайших биологических родственников. Они переодевались в обезьян, издавали присущие животным звуки, подражали их поведению: искали друг у друга «паразитов» и забрасывали окружающих экскрементами. Позже праздником заинтересовались экологическая организация Greenpeace, общество National Geographic, известные художники и ученые, включая британского приматолога Джейн Гудолл.

С помощью разных акций они хотели привлечь внимание общественности к проблемам приматов. К важной дате был приурочен выход на экраны в 2005 году ремейка культового кинофильма «Кинг-Конг», снятого новозеландским режиссёром Питером Джексоном.

На сегодняшний день праздник масштабно отмечается в Великобритании, Эстонии, Соединенных Штатах, Германии, Пакистане, Индии, Турции. Тематические мероприятия проводятся в зоопарках, библиотеках, музеях. Устраиваются художественные выставки, сборы пожертвований, вечеринки с конкурсами на лучший костюм.

Есть разные способы отметить этот забавный праздник. В первую очередь организаторы стремятся помочь животным, побуждая людей беречь и защищать их. Приветствуется определенная доля юмора, но неприличное поведение не одобряется, о чем сообщают создатели официального сайта, посвященного Дню обезьян.

Чтобы весело и с пользой провести 14 декабря, рекомендуется:

— Начать день с песни короля Луи из мультфильма Диснея «Джунгли».

— Одеться обезьяной и вести себя как животное, не разбрасывая, однако, экскременты и не унижая окружающих.

— Посмотреть фильм «Кинг Конг» или «Планета обезьян».

— Посетить зоопарк, где живут приматы.

— Сделать пожертвование на сохранение среды обитания животных.

— Сыграть с друзьями в игру Donkey Kong.

— Прочитать книгу об обезьянах.

День выпускания птиц души

Наши предки, древние славяне, считали, что в каждой душе гнездятся птицы. Светлых человеку надо холить и лелеять. А что же делать с темными? 14 декабря отмечается День выпускания птиц души. Метафорическое значение этого праздника становится понятным после погружения в восточнославянскую мифологию.

Птицы-души — это вещие Сирин, которые изображаются в виде полудевы-полуптиц. Сказочные существа часто встречаются на русских изразцах, ювелирных изделиях, расписных прялках и иллюстрациях к старинным рукописным книгам. Сирин, Алконост и Гамаюн — птицы из древних легенд и сказаний. Они считались воплощением человеческой души, могли управлять стихиями и имели дар пророчества.

Согласно поверьям утром на Яблочный Спас, праздник, посвященный сбору урожая и смене времен года, прилетала в сад птица Сирин, которая плакала и грустила. После полудня в саду появилась птица Алконост, которая смеялась и радовалась. Она смахивала со своего оперения живую росу и преображала плоды, наделяя их удивительной силой — яблоки с этого момента становились целительными.

Райские птицы из древнерусских легенд являются прообразом сирен из греческой мифологии — морских дев необычайной красоты, которые очаровывали своим пением моряков. Алконост и Гамаюн считались символами добра и счастья. Сирин же несла людям тоску и печаль. Подобно девам из греческих мифов она зазывно пела о прекрасном саде, описывая его так заманчиво, что слушавший ее человек напрочь забывал про земную жизнь.

«Птица райская Сирин, в пении глас ея зело силен. На востоке во едемском раю пребывает, непрестанно красно воспевает, праведным будущую радость возвещает», — гласит надпись на лубочной картинке XIX в. Она действительно обитала в солнечном Ирие — славянском рае, где пировали боги, росло Мировое дерево, и текла Молочная река. В эту мифическую страну согласно преданиям отправлялись души умерших. Мечтающие попасть в райские кущи люди совершали самоубийства, солдаты на поле боя, услышав пенье птицы, творили безрассудства, стоившие им жизни.

Художник В.М. Васнецов много лет изучал культуру и быт древних славян. Одной из самых известных его работ является полотно «Сирин и Алконост». Образ «птицы-души» на картине полон драматизма: бледное и изможденное лицо, полные слез глаза и черное оперение навевает на зрителя самые гнетущие мысли. Считается, что Сирин оплакивает лето, символизируя увядание и печаль.

В душе каждого из нас есть отголосок этой скорбной птицы. Согласно преданиям, Сирин не выносила шума и громких звуков: чтобы прогнать ее, наши предки дули в трубы, били в колокола и барабаны. К прощанию с печалью и тоской призывает и День выпускания птиц души. 14 декабря нужно попытаться расставаться со всем, что угнетает, навевает мрачные мысли и мешает получать от жизни удовольствие. Выпустите из глубин души скорбных птиц и распахните ее навстречу радости и счастью!

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День памяти Пророка Наума;

— День башкирского языка;

— День сорока семи ронинов в Японии.