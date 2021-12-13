Впервые в истории произошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: стали известны причины

Главное: УЕФА впервые в истории вынужден был провести повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Это произошло после целой череды ошибок, которые повлияли на формирование пар.
Детали: 13 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые в истории провел повторную жеребьевку команд для участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает LB.ua, результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за ошибок, которые повлияли на формирование пар.
В частности, организаторы допустили наличие шара с «Манчестером Юнайтед» в корзине оппонентов для «Вильяреала», хотя англичане до этого играли вместе с испанским клубом в одной группе. Таким образом, по правилам, их нельзя было ставить в пару на этой стадии турнира.
Во-вторых, шар с «Ливерпулем» не был помещен в корзину с соперниками «Вильярреала».
В-третьих, шар из МЮ не поместили в корзину с соперниками «Атлетико», но при этом поместили туда «Ливерпуль», что является четвертой ошибкой.
После нескольких протестов организаторы заявили, что из-за технической ошибки жеребьевка матчей 1/8 финала ЛЧ будет проведена заново.
В итоге по результатам повторной жеребьевки команды распределились следующим образом:
— Зальцбург (Австрия) — Бавария (Германия),
— Спортинг (Португалия) — Манчестер Сити (Англия),
— Бенфика (Португалия) — Аякс (Нидерланды),
— Челси (Англия) — Лилль (Франция),
— Атлетико (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия),
— Вильярреал (Испания) — Ювентус (Италия),
— Интер (Италия) — Ливерпуль (Англия),
— Пари Сен-Жермен (Франция) — Реал Мадрид (Испания).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 и 22-23 февраля. Ответные- 8-9 и 15-16 марта.
Финал турнира должен состояться 28 мая на Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
В тему: Главным фаворитом турнира в нынешнем сезоне, по версии авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, является французский клуб Пари Сен-Жермен. Это произошло после подписания парижанами аргентинского форварда Лионеля Месси, который впервые в истории стал семикратным обладателем Золотого мяча.