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Новости > «Шут, гений, провокатор, задумчивый голубокожий человекобог»: Time назвал Человеком года бездомного

«Шут, гений, провокатор, задумчивый голубокожий человекобог»: Time назвал Человеком года бездомного

Александр Панько
13.12.21 16:32
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«Шут, гений, провокатор, задумчивый голубокожий человекобог»: Time назвал Человеком года бездомного

Главное: Американский миллиардер, самый богатый человек мира, Илон Маск, стал «Человеком года» по версии журнала Time. Редакция охарактеризовала его как «шута», «провокатора», «гения» и «человекобога» одновременно.

Детали: «Человеком года», по версии авторитетного журнала Time, в этот раз стал американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Как сообщается на официальном сайте издания, «самый богатый человек в мире не имеет собственного дома и недавно распродал свое состояние, он запускает спутники на орбиту и укрощает солнце; он управляет созданной им машиной, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе».

«По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание», — объяснили редакторы свой выбор.

«Человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян, сумасшедшее сочетание Томаса Эдисона, Ф.Т. Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Мангеттена из „Хранителей“, задумчивый голубокожий человекобог, изобретающий электромобили и запускающий их на Марс», — говорится в материале, посвященном Маску.

В тему: 8 декабря 2021 года Илон Маск продал свою калифорнийскую виллу в Хиллсборо и официально стал бездомным.

Тэги: мир, Человек года, Time, Илон Маск, SpaceX, Tesla

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