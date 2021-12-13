С нового года на «вовину тысячу» можно будет купить еще и лекарства. Но не всем

Главное: Украинцы старше 60 лет, полностью вакцинированные от коронавируса, с 1 января смогут потратить 1 тыс. гривен от государства на социальные нужды, в том числе — на лекарства.

Детали: Программа «еПоддержка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как больше украинцев. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter, в частности, граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды.

«В частности, на покупку лекарств», — подчеркнул глава государства, напомнив, что что главным условием является полная вакцинация против COVID-19.

Президент отметил, что чиновники уже получили необходимые поручения.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.