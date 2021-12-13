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Новости > Новый штамм коронавируса начал убивать людей

Новый штамм коронавируса начал убивать людей

Автор: «Фраза»
13.12.21 15:54
42
Новый штамм коронавируса начал убивать людей

Главное: В Великобритании от коронавируса «Омикрон» умер человек. Это первый зарегистрированный случай смерти от нового штамма.

Детали: Первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Великобритании. Как сообщает Sky News, об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая во время визита в клинику, проводящую вакцинацию, вблизи Паддингтона, на западе Лондона.

«К сожалению, да, „Омикрон“ вызывает госпитализацию, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от „Омикрона“», — заявил он, призвав собравшихся «перестать думать, что это какая-то мягкая версия вируса, и просто признать скорость, с которой он распространяется среди населения».

«Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это получить бустерные дозы», — заключил Джонсон.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.

27 ноября Итальянские медики опубликовали первое изображение белка штамма омикрон. На представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.

Тэги: Великобритания, здоровье, смерть, вакцинация, штамм, Борис Джонсон, коронавирус, Омикрон

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