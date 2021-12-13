СМИ рассказали о состоянии серпуховского подрывника и его жертв

Главное: По данным следствия, россиянин, устроивший взрыв в подмосковном монастыре, не собирался совершать теракт. При этом мотив подрывника остается неясным.

Детали: Устроивший взрыв в женском монастыре Серпухова 18-летний Владислав Струженков не пытался устроить теракт или совершить покушение на убийство. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ, следователи провели обыски в доме подозреваемого и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы.

Назначен ряд экспертиз.

Известно, что в результате подрыва самодельного устройства Струженков потерял ногу и получил множество травм и ранений. Сейчас подрывник находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечается, медики долгое время не могли оказать ему помощь, так как ждали саперов. Они должны были удостовериться в отсутствии при нем других взрывных устройств.

Как сообщает канал mk.ru в Telegram, потерпевшие получили множество ушибов и ожогов. Так, 15-летний Иван Г. получил ушибленные раны бедер, ожог голени, после чего его госпитализировали. Также 17-летний Максим И. получил ожог правого колена, 17-летний Кирилл С. — черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался. Кроме того, 13-летний Святослав К. доставлен в медучреждение с ссадиной левой голени.

Уточняется, что 14-летний Виктор Р. доставлен в больницу с ушибом бедра, 12-летняя Анна Ф. — с сотрясением мозга, 11-летняя Таисия Б. находится в стрессовом состоянии. Также 16-летний Иван Ч., 14-летний Даниил К и 14-летняя Ксения К. госпитализированы с черепно-мозговой травмой.

В тему: Утром 13 декабря 2021 года на территории Владычнего женского монастыря в российском Серпухове прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил бывший воспитанник приходской школы Владислав Струженков, подвергшийся «буллингу».

Впоследствии стало известно о 12 пострадавших. Все они — несовершеннолетние подростки.

СМИ также выяснили, что Струженков тяжело болел и испытывал проблемы с социализацией, был признан негодным к военной службе, но любил стрелять в тире с отцом.